Бизнес предупредил Кабмин о возможном росте цен на электроэнергию для населения, пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации «Гидроэнергетика России» премьер-министру Михаилу Мишустину. Так в отрасли отреагировали на инициативу Минприроды увеличить ставки водного налога для энергетиков в два с половиной раза с 2022 года.

Отмечается, что увеличение налоговой нагрузки на пользование водными ресурсами обсуждалось на правкомиссии по бюджетным проектировкам еще в августе, но расчеты оказались в распоряжении компаний лишь в октябре. Гидроэнергетики считают увеличение налоговой нагрузки недопустимым. Также меру не поддержали специалисты Минэкономразвития и Минэнерго. В Минприроды пообещали, что будет проведена проверка всех возможных рисков, в том числе касательно тарифов для конечных потребителей.

«Предусмотренное проектом постановления увеличение ставок недопустимо, <…> не соответствует целям и направлениям реализации устойчивого (в том числе «зеленого») развития РФ», — указано в письме энергетиков Михаилу Мишустину.

В нем отмечено: принятие меры приведет к росту расходов на производство электроэнергии ГЭС на более чем 50 млрд рублей в 2022–2025 годах. При этом доля платы за водопользование в себестоимости продаж для некоторых ГЭС превысит 40%, указано в документе. Сейчас в среднем этот показатель варьируется в диапазоне 5–10%, составляя около 8 млрд рублей в год для всех гидроэлектростанций страны, уточнил глава ассоциации Олег Лушников.

«Рост ставок за водопотребление окажет влияние на повышение цен в отношении электрической энергии, продаваемой ГЭС по тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также и на техническую безопасность работы гидроэнергетических объектов», — сказано в письме ассоциации.

Организация призвала отказаться от повышения ставок и наложить мораторий на их увеличение в дальнейшем. В «РусГидро» поддерживают позицию ассоциации и считают предложения по повышению ставок платы за водопотребление для объектов гидроэнергетики необоснованными. «Мы полагаем, что это предложение приведет к снижению инвестиционной привлекательности проектов по строительству и модернизации ГЭС, которые остро необходимы для эффективного функционирования и дальнейшего развития гидроэнергетической отрасли», — сказали в компании, уточнив, что реализация предложения Минприроды нанесет удар по энергетическому машиностроению, поскольку неизбежно сократятся объемы заказов оборудования для строительства и модернизации ГЭС.