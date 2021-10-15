Коллекторам все дороже обходится покупка просроченных долгов: с января по первую половину октября цена просроченных кредитов выросла в два раза по сравнению с прошлым годом и достигла 12,3 млрд рублей, или 10% от размера проданного банками портфеля, пишут «Ведомости» , ссылаясь на Первое коллекторское бюро (ПКБ) и Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Рост стоимости связан с тем, что сокращается объем предложения и его количество — за почти 10 месяцев этого года банки выставили на продажу 123 млрд рублей кредитов – это на 16% меньше, чем год назад, а количество договоров в продаваемых портфелях упало на 23% до 860 760 шт.; второй фактор – банки выставляют на продажу более молодую просрочку: доля кредитов со сроком неплатежа меньше года увеличилась с 6% в 2020 году до 17% в 2021-м, а со сроком просрочки от года до двух лет – с 24% до 38%; также снизилась доля продажи долгов с просрочкой более пяти лет и от трех до пяти лет – с 31% и 19% до 13% и 11% соответственно, отметил управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Россияне набрали долгов на 955 млрд рублей На начало сентября просроченная задолженность физлиц перед банками достигнет 955 млрд рублей, при этом существует риск, что уже в следующем году она преодолеет порог в 1 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на оценки Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Ключевой фактор роста продаж более молодых кредитов (с просрочкой до года) в изменении политики ЦБ: 1 июля этого года закончился срок действия регуляторных послаблений для банков, которые позволяли не создавать одномоментно резервы по возможным потерям по отдельным категориям кредитов физлицам, после окончания льготного периода банки стремились избежать доначисления резервов, что привело к предложению более молодой просрочки; наблюдалось повышение предложения по кредитам с залогом и сроком неплатежа более 180 дней, полагает генеральный директор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков.

Все эти факторы приводят к обострению конкуренции между коллекторами: покупателей, у которых есть свободные деньги на покупку портфелей, становится больше; несмотря на рост стоимости портфелей просроченных ссуд, их качество улучшилось, банки стали предоставлять документы по продаваемым портфелям, что также повышает уровень взыскания, а судебные приставы стали более эффективными, указал Михмель.

Как отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев, доля закрытых сделок по продаже проблемных долгов банками уже не первый год держится на высоком уровне и колеблется в значениях 88–90%; за январь – октябрь банки выставили на продажу 138 млрд рублей просрочки, а в прошлом году за аналогичный период – 166 млрд рублей; также в IV квартале происходит традиционная распродажа кредиторами долгов, которая компенсирует отставание в абсолютных значениях таких показателей, как объем выставленных портфелей и объем закрытых сделок.