Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что демпфирующий механизм эффективно работает и удерживает рост цен на бензин на внутреннем рынке в пределах инфляции. Об этом он заявил в интервью Business FM.

Новак напомнил, что демпфирующий механизм был создан в 2018 году для сдерживания роста внутренних цен на бензин в период ценовых скачков на внешних рынках. По утверждению министра, свою эффективность механизм демонстрирует в ходе нынешнего подорожания нефти на мировых рынках.

«Он работает, поскольку у нас цены на нефтепродукты на автозаправочных станциях растут в пределах инфляции, в то время как за этот период, как вы видите, цены на нефть вышли уже на 84 доллара с учетом курса. Этот демпфирующий механизм позволяет сегодня уменьшать тот уровень цен, который мог бы быть, если бы этого механизма не было. То есть на сегодняшний день рублей на 10 цена была бы выше на заправках, если бы не работал демпфирующий механизм. Он позволяет нам иметь на заправках цены на уровне не выше инфляции, и это основная его заслуга», — сказал Александр Новак.