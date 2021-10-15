В текущем году молодым семьям были доступны жилищные (на покупку или строительство жилья) и материальные выплаты, рассказал «Известиям» доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет» имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Так, в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» доступна льготная ипотека, в том числе частичное погашение кредита многодетным семьям. Российские семьи, в которых каждому из супругов не более 35 лет, с детьми или без, а также одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей, имеют право получить государственную выплату в сумме 30–35% от стоимости жилья в расчете 30% от расчетной стоимости жилья для молодых супругов без детей и 35% для семьи, в которой есть хотя бы один ребенок.

Полученные средства можно потратить как на покупку готового жилого помещения, квартиры в новостройке, строительство дома, первоначальный взнос, так и на погашение ипотеки и на покупку готового (вторичного) жилья через кооператив. Главный критерий участия в программе — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Кроме того, существует льготная ипотека — это возможность для молодой семьи с детьми взять жилищный кредит под более низкий процент. Нововведение, действующее с 1 января 2018 года, состоит в том, что она теперь выдается уже при рождении первенца. Действующая ставка — 6%, программа будет действовать до конца 2023 года. Максимально возможная сумма займа — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей — для других регионов страны.

«Помимо этого, если в молодой семье после 1 января 2019 года родился третий либо последующий ребенок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит. Выплата составляет 450 тысяч рублей. Чтобы воспользоваться данной услугой, одному из супругов нужно обратиться в банк, выдавший ипотеку, с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. При одобрении выплаты деньги будут направлены в банк в счет полного или частичного погашения долга», — разъяснил Абрамов.

Он также напомнил о социальных выплатах молодым семьям. Например, пособие по беременности — оно начисляется на срок до 70 дней после родов, исходя из дохода за последние два года. Пособие выплачивается через бухгалтерию компании, где работает молодая мать, неработающим — через органы соцзащиты. Также существует единовременная выплата при рождении ребенка — в 2021 году ее размер составляет 18 тыс. рублей плюс региональная надбавка при ее наличии — выплачивается работодателем или соцзащитой.

Абрамов также упомянул «школьные выплаты» в размере 10 тыс. рублей — они предоставляются на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Оформить выплату можно до 1 ноября 2021 года.