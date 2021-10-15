Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года включительно, сообщил Росстат. Впервые жители России имеют возможность пройти перепись дистанционно – в цифровом формате.

В ведомстве уточнили, что в ходе переписи планируется опросить всех жителей России – как граждан, так и иностранцев и лиц без гражданства. Граждане России и те иностранцы, кто проживает в стране более года, ответят на 33 вопроса переписного листа. Они разбиты на два больших блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и о его домохозяйстве, 10 вопросов о жилищных условиях.

Среди вопросов: пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и т. д.

Временно находящиеся в России иностранцы ответят на семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.

В Росстате уточнили, что перепись будут проводить 360 тыс. переписных работников по всей стране: переписчиков, полевых и районных контролеров, проводников и переводчиков. Самый многочисленный состав – переписчики, которые опрашивают жителей и передают собранную информацию в центры обработки данных.

Переписчики обойдут все жилые помещения во всех населенных пунктах страны, чтобы охватить всех находящихся на территории России жителей. Ответы на анкеты они будут фиксировать в электронном виде — на защищенных планшетах и передавать в центры обработки данных. Кроме того, во всех регионах страны открылись переписные участки.

Особое внимание уделяется противоэпидемическим мерам. Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, кроме того, они получат необходимый набор средств индивидуальной защиты.

Минздравом России и Роспотребнадзором также были подготовлены специальные инструкции — и для переписных участков, и для непосредственно переписчиков. В числе рекомендаций — соблюдение социальной дистанции на переписных участках, контроль температуры сотрудников, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения.

При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом – уже переболевшим или вакцинированным от COVID-19. Все переписчики застрахованы, в том числе и на случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Особенностью данной переписи является то, что впервые принять участие в ней можно дистанционно – для этого соответствующую анкету необходимо заполнить на сервисе «Госуслуги». Кроме того, самостоятельно пройти перепись можно в любом МФЦ, где для этого установлены специальные компьютеры. Таким образом информация сразу будет передана на защищенные серверы.

В Росстате напомнили, что в ходе переписи соблюдается полная конфиденциальность, а опрашиваемый человек сам определяет, на какие вопросы он хочет отвечать.

