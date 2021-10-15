📰 В 2021 году российские геймеры стали больше тратить на внутриигровые покупки, включая виртуальные товары, по сравнению с допандемийным 2019 годом, пишут «Известия» со ссылкой на исследования аналитиков ЮMoney и Sports.ru. Так, с 1 января по 31 мая этого года геймеры совершили на игровых онлайн-ресурсах на 40% больше покупок, чем за аналогичный период 2019-го, а оборот таких площадок вырос в 2,2 раза. С 1 января по 31 мая текущего года доля покупок выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а оборот магазинов увеличился в 2,1 раза. Средний чек стал больше на 62% — 367 рублей, а среднее число заказов на одного пользователя достигло восьми — прирост составил 64%. По данным Sports.ru, раз в несколько месяцев внутриигровые покупки совершают 83,8% пользователей, раз в месяц — 9,1%, раз в несколько недель — 5,2%, раз в неделю — только 1,4%.

📰 Туры в Египет подешевеют в среднем на 20 тыс. рублей, их стоимость практически вернется на уровень 2015 года, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Это связано с тем, что Россия отменила все ограничения на полеты в Египет и ОАЭ: с 9 ноября туроператоры могут формировать туда недорогие чартерные программы. Цены за туры сейчас стартуют от 80 тыс. рублей за двоих на неделю, причем отель «четыре звезды» обходится в 90–100 тыс. рублей, а «пятерка» — в 120–140 тыс. рублей. После открытия чартеров стоимость турпакетов снизится примерно на 20 тыс. рублей — то есть на 20–35% в зависимости от стоимости тура, отметили эксперты. Из-за роста конкуренции ближе к лету может подешеветь и отдых в Турции. Кроме того, оперштаб разрешил авиасообщение с любимым зимним направлением отдыха многих россиян — Таиландом. Но поток туда останется минимальным, пока в стране не отменят жесткие антиковидные ограничения, считают в турагентствах.

📰 На фоне роста нефтяных котировок биржевая цена на авиакеросин достигла исторического максимума в 56,5 тыс. рублей за тонну на СПбМТСБ, пишет «Коммерсант» . Показатель превысил прошлый рекорд, зафиксированный в октябре 2018 года, — за 14 октября цена на керосин выросла почти на 4%, до 56,5 тыс. рублей. Хотя авиакомпании в сентябре начали получать компенсации из бюджета за рост цен на топливо, их недостаточно для покрытия убытков. Цены на авиакеросин, как и другие виды топлива, растут вследствие увеличения нефтяных котировок (Brent подорожала почти до 84 долларов за баррель), но есть и сезонный фактор. Представители перевозчиков говорят, что не могут полностью транслировать подорожание топлива в цену авиабилетов в условиях сезонного снижения пассажиропотока. При этом аналитики видят потенциал дальнейшего роста стоимости керосина.



📰 Российский рубль продолжает удерживаться вблизи своих многомесячных максимумов по отношению к доллару и евро, чему способствуют ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России и высокие цены на энергоносители, рассказала «Российской газете» аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева. Так, в период с марта по сентябрь Центробанк поднял ставку с 4,25% до 6,75%. При этом регулятор еще не завершил цикл, отметила эксперт, добавив, что на октябрьском заседании ожидается повышение ставки как минимум до 7%, а на декабрьском, если инфляционное давление сохранится, — до 7,25%. Помимо этого, укреплению рубля по-прежнему способствуют высокие цены на нефть, которые уверенно закрепились выше уровня 80 долларов и приближаются к 85 долларам за баррель, добавила Зайцева. Целевой диапазон по курсу доллар/рубль на IV квартал 2021 года составляет 71,5—74 рубля за доллар, а на 12 месяцев вперед — 70—75 рублей за доллар, заключила аналитик.



📰 Госкорпорация «Роскосмос» разработала поправки в закон о себе, который меняет правила обращения со специальными резервными фондами корпорации – средствами, зарезервированными для различных оперативных целей, на которые не хватает бюджетного финансирования, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа. Законопроект был одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Документ разрешает формировать эти фонды не только за счет предприятий «Роскосмоса», но и самой госкорпорации, то есть ее управляющего аппарата, и тратить эти средства таким же образом. Наполнять фонд разрешается и за счет отчислений предприятий, и с помощью повышенных процентных доходов субординированного депозита госкорпорации в Промсвязьбанке, а также имущества, включая имущественные права.

