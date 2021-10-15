Несмотря на внедрение риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорной деятельности (КНД), перелома в поведении контролеров пока не произошло — количество проверок на ряде рынков возросло, жаловались вчера представители бизнеса на заседании «Опоры России», пишет «Коммерсант» .

Консолидированная позиция бизнеса свелась к тому, что реформа КНД удалась, несмотря на COVID-19 и прежние неудачные попытки (разговоры о ее необходимости начались в 2009 году), но могла быть и лучше. Впечатление от успехов в регуляторной политике пока портит неспособность контролеров к перестройке процессов, а по ряду направлений контроля — и нежелание их этим заниматься. Так, госорганы не готовы отказываться от контрольных полномочий, из-за чего наблюдается «взрыв административных расследований».

Также контролеры из-за недостатка информации и компетенций зачастую некорректно соотносят компании по группам риска (от этого зависит объем контрольных мероприятий), а для части компаний группы риска пока вовсе не определены. Участники дискуссии указывают, что готовы помогать контролерам на местах, поскольку эффективность реформы во многом будет зависеть от обратной связи бизнеса.

В правительстве обещают бороться с избыточным контролем, но на основе реальных данных о его состоянии. Для этого там налажен комплексный мониторинг КНД на основе данных из реестров проверок, обязательных требований и системы досудебного обжалования — гибкой настройкой контроля и надзора занимается специально созданная рабочая группа по управлению данными под руководством главы аппарата правительства вице-премьера Дмитрия Григоренко. В перспективе в цифровой контур контроля и надзора будет погружена статистика нарушений Кодекса административных правонарушений, сообщил статс-секретарь, заместитель главы Минэкономики Алексей Херсонцев. Пока достаточных данных об административных нарушениях у правительства нет.

«Мы можем выстроить контролеров только на основе данных, пока же это борьба эмоций», — отметила заместитель главы аппарата правительства Ольга Чепурина. Так, заявления о возросшем количестве проверок могут не подтверждаться данными системами. При этом чиновница привела в пример руководство Роспотребнадзора, которое удивилось статистике по ведомству и отправилось думать о корректировке подхода к надзору.

Другая серьезная проблема, вызывающая обеспокоенность бизнеса, — отсутствие оценки регулирующего воздействия поправок к законопроектам ко второму чтению в Госдуме. Такая лазейка в некоторых случаях сводит к нулю результаты «регуляторной гильотины». Так, по словам первого вице-президента «Опоры России» Владислава Корочкина, обязательные требования по семеноводству, от которых отказались в результате «гильотины», вносятся ко второму чтению в законопроект поправками сенаторов.