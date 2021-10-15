Российские фондовые индексы демонстрируют рост в начале торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,31% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 272,43 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,59% — до отметки 1 887,04.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает, что торги в пятницу открылись на позитивном внешнем фоне.

«На 0,2% растут американские фьючерсы, почти процент прибавляет нефть, приближаясь к отметке 85 долларов за баррель. В случае пробоя этого уровня цель роста сместится в район 87 долларов. Причем рост нефти не прервали плохие данные по запасам в США: показатель вырос на 6,1 млн баррелей при ожиданиях прироста на 0,7 млн баррелей. Это сильный позитивный сигнал для нефти, ждем продолжения ее подъема, что потащит за собой и тяжеловесную российскую «нефтянку». <…> В целом ждем продолжения роста российского рынка акций, который по индексу Мосбиржи может протестировать на прочность отметку 4 300 пунктов – она сейчас выступает локальной целью роста», — написал аналитик.