Банк России усовершенствовал сервис проверки квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка, сообщила пресс-служба Центробанка.

Теперь при проверке аттестата на подлинность необходимо, кроме его серии и номера, указывать фамилию, имя и отчество его владельца, а также дату выдачи. Если аттестат получен легально, по всем правилам и в аккредитованных регулятором учреждениях, результаты проверки покажут, что такой документ числится в реестре аттестованных лиц.

«Благодаря доработке сервиса можно установить гарантированную связь квалификационного аттестата с его действительным обладателем. Это позволит минимизировать возможность подделки квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка методом подбора его серии и номера, повысит достоверность получаемых результатов», – говорится в сообщении.