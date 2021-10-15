Доля безналичных платежей в России впервые достигла 75% от общего объема платежей, на наличные приходится 25%, заявила на Евразийском женском форуме первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

«У нас сейчас уже 75% – это безналичные, только 25% — наличные», — сказала первый зампред Центробанка.

Согласно данным регулятора, доля безналичных платежей в розничном обороте в России стабильно растет уже несколько лет — по итогам прошлого года она составила 70,3%.