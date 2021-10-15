Использование роботов на бирже в период повышенного спроса на нефтепродукты может привести к дискриминации участников рынка. Такая официальная позиция Федеральной антимонопольной службы и Банка России обнародована в пресс-релизе Центробанка.

В сообщении ЦБ указано, что на Биржевом комитете ФАС России регуляторы обратили внимание участников торгов на недобросовестную практику использования специальных автоматизированных систем торговли — роботов при подаче заявок на покупку и продажу нефтепродуктов на биржевом спот-рынке.

Регуляторы полагают, что в период повышенного спроса отдельные участники торгов недобросовестно используют роботов.

«Такие роботы позволяют участникам торгов действовать системно по схожему алгоритму с заранее заданными критериями и поведенческим механизмом: заявки на покупку биржевого товара подаются на биржу с увеличением цены и в короткий временной отрезок по отношению к заявке, ранее поданной другим участником торгов. Таким образом, используемая модель торгового поведения позволяет заявкам, поданным с применением роботов, оставаться всегда лучшими в очереди заявок на покупку, что дает преимущественное положение для целей приобретения товара на биржевом рынке нефтепродуктов», — говорится в релизе.

В Центробанке и ФАС отметили, что само по себе использование торговых роботов на бирже не противоречит законодательству РФ. В то же время в ведомствах напомнили, что одним из принципов работы торговых площадок является обеспечение недискриминационного и равного доступа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к возможности совершения сделок с товарами на бирже. Поэтому в ЦБ и ФАС считают, что выявленные обстоятельства использования роботов создают дискриминационные условия для добросовестных участников процесса.

ФАС России, Банк России и Минэнерго рекомендовали организаторам торговли на рынке нефтепродуктов предусмотреть во внутренних документах процедуры, которые позволят выявлять использование роботов, а также разработать перечень мер, направленных на дестимулирование использования недобросовестных практик. По мнению регуляторов, такие меры могут включать предупреждения, штрафы, приостановку доступа и отключение от торгов с раскрытием информации о недобросовестном поведении.

В релизе говорится, что данная проблема обсуждалась на заседании совета секции «Нефтепродукты» Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Члены совета единогласно приняли решение рекомендовать СПБМТСБ применить меры дисциплинарного воздействия в отношении участников торгов, которые использовали роботов для подачи заявок в торговую систему. В результате биржа направила предупреждения ряду участников торгов, среди которых названы компании «ИнвестНефтеТрейд», «КД-Ойл», «АТИ», «ТК ЮгНефтеПродукт», «АльфаТэк».