Годовая инфляция в регионах России в сентябре зафиксирована в диапазоне от 3,2% в Чукотском автономном округе до 12,5% в Республике Дагестан. Такие данные приведены в пресс-релизе Центробанка.

В ЦБ отмечают, что в сентябре инфляция ускорилась в большинстве регионов. Основной вклад в ее ускорение внесли разовые факторы на рынках овощей, услуг образования и зарубежного туризма. При этом сохранялось влияние и устойчивых факторов, которые связаны с ростом спроса, опережающим расширение выпуска.

«Неоднородность по регионам возникала преимущественно за счет различий в масштабах влияния указанных факторов, а также вследствие точечных локальных причин», – пояснили в ЦБ.

Рост цен на продовольствие в сентябре в большинстве регионов ускорился. В основном это было связано с сильным удорожанием плодоовощной продукции в связи со сдвигом сроков созревания, снижением урожая овощей открытого грунта и ростом затрат на производство тепличных овощей из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых регионах. Также ускорился рост цен на мясопродукты в результате увеличения издержек производителей.

В релизе говорится, что годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в сентябре продолжили повышаться, но менее значительно, чем в августе. В большинстве регионов ускорялась инфляция на рынках легковых автомобилей и мебели, тогда как повышение цен на моторное топливо замедлилось.

«Ускорение роста тарифов на услуги в регионах в основном объяснялось влиянием эффекта базы в динамике цен на услуги образования. Повышение их стоимости в начале нового учебного года оказалось более значительным, чем год назад. Также вклад внесло ускорение роста цен на услуги зарубежного туризма из-за высокого спроса в условиях ограниченного предложения», – отмечают в Центробанке.

Повышение инфляции в сентябре наблюдалось во всех федеральных округах. Наибольшим ускорение было на Северном Кавказе, где традиционно сильнее проявились общестрановые факторы на рынках продовольственных товаров из-за максимального веса продовольствия в структуре потребительских расходов.

Как следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Динамика потребительских цен» , в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу показатель инфляции в годовом выражении в сентябре составил 9,58%. Выше среднероссийского уровня (7,4%) инфляция в сентябре в годовом выражении зафиксирована в Южном ФО (7,97%), Северном ФО (7,71%) и Приволжском ФО (7,64%).

Наименьшее ускорение годовой инфляции в сентябре зафиксировано в Уральском (6,21%) и Дальневосточном (6,42%) ФО.