СберБанк открыл группе компаний «Гранель» кредитную линию на 3,7 млрд рублей до декабря 2023 года для строительства двух корпусов жилого комплекса «Новая Рига» на западе Подмосковья, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Комплекс расположен у деревни Глухово в 10 км от МКАД по Новорижскому шоссе. У обоих корпусов разная высотность секций — от пяти до восьми этажей. Общая площадь зданий — 85 307 кв. м. Дома рассчитаны на 1 346 квартир.

Оба дома планируется сдать в эксплуатацию в III квартале 2022 года. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу.