ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 16 октября.

Курс доллара понизился на 54,75 копейки, составив 71,2371 рубля (71,7846 рубля на 15 октября). Курс евро снизился на 60,71 копейки, до 82,7276 рубля (83,3347 рубля на 15 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 14:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 10 копеек и составил 71,24 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 82,71 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 71,1—71,45 рубля за доллар и 82,55—82,92 рубля за евро.