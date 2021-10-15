Уведомления о рискованном поручении, которые получают неквалифицированные инвесторы, лучше работают, если представлены в полнотекстовой форме, а не в кратком виде для СМС или push-сообщения. К такому выводу пришли специалисты Центробанка по результатам экспертизы, сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ рассказали, что поведенческая экспертиза проводилась Банком России в рамках подготовки порядка тестирования граждан перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Результаты исследования Центробанк будет учитывать в дальнейшем при развитии регулирования, направленного на защиту прав потребителей финансовых услуг.

Как показала экспертиза, информация о рисках обладает «охлаждающим» эффектом, сдерживая готовность респондентов инвестировать в незнакомые им финансовые продукты. «Однако даже незначительный барьер, такой как представление сведений по ссылке, а не в самом уведомлении о рискованном поручении, сильно снижает внимание человека», — говорится в релизе.

В ЦБ напомнили алгоритм взаимодействия брокера и неквалифицированного инвестора.

Брокер обязан направить инвестору уведомление о рискованном поручении и получить в ответ заявление о принятии рисков, если человек не смог успешно пройти тест по одному из сложных финансовых инструментов. В этом случае брокер может предложить инвестору воспользоваться «правом на последнее слово» — совершить сделку на сумму не более 100 тыс. рублей (или же не больше стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тыс. рублей).

По итогам экспертизы и после обсуждения с участниками рынка оповещение о рисках с помощью push-сообщений или СМС решено заменить на полнотекстовой вариант уведомления. Также подготовлена форма заявления о принятии инвестором рисков, которую он должен заполнить самостоятельно.