СберБанк запустил бесплатный сервис видеоконсультаций на русском жестовом языке: им можно воспользоваться с помощью видеозвонка в контактный центр со смартфона. Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.

Теперь клиент с нарушениями слуха или речи может совершить видеовызов прямо из приложения «СберБанк Онлайн», после чего ему ответит оператор единой службы заботы о клиентах, владеющий русским жестовым языком. Чтобы новый сервис появился в приложении, пользователю необходимо в настройках профиля указать, что он общается жестами.

В «Сбере» заверяют, что сервис безопасен для клиента: переводчики русского жестового языка — это штатные сотрудники банка, которые хранят банковскую тайну.

«Мы давно осуществляем поддержку таких клиентов в чате, но чат — это не полноценная замена общению с переводчиком русского жестового языка. <…> Теперь, с запуском нового сервиса, они могут самостоятельно совершать видеозвонок в контактный центр прямо со своего гаджета из любого удобного для них места. Чтобы запустить эту услугу, мы специально обучили на операторов контактного центра 20 человек, владеющих русским жестовым языком», — отметил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.



В банке также напомнили, что бесплатный сервис перевода на русский жестовый язык работает в его офисах: менеджер банка передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик жестового языка. Услуга доступна в 6 тыс. отделений: это крупнейший сервис такого рода в мире, подчеркивают в СберБанке.