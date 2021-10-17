Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

МТС Банк объявил о запуске кредита на любые цели под залог недвижимого имущества. Нецелевой потребительский кредит предоставляется на срок до 15 лет, сумма займа — до 15 млн рублей. Объектом залога могут быть квартиры, апартаменты, загородные дома, коттеджи и таунхаусы, построенные менее 20 лет назад. В рамках продукта доступно рефинансирование текущих потребительских кредитов (минимальная ставка — 8,5% годовых, максимальный срок займа — 15 лет). Максимальное число созаемщиков — четыре человека, которые необязательно должны быть родственниками. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету онлайн на сайте или в любом отделении банка, предоставив необходимые документы. Ответ придет в течение трех рабочих дней. Выдача средств происходит в день одобрения кредита. Получить деньги можно в ближайшем отделении МТС Банка.

УБРиР улучшил условия по кредиту «Экспресс-онлайн» для действующих бизнес-клиентов. Теперь максимальная сумма кредита для юридических лиц составляет 1,5 млн рублей, для ИП она увеличена до 2 млн рублей. Банк рассматривает заявку в течение одного дня, залог не требуется. Деньги выдаются на срок до двух лет по ставке 16% годовых. Оставить заявку на кредит можно в интернет-банке.

МСП Банк запускает кредитный продукт «Экспресс-поддержка», в рамках которого малый и средний бизнес столицы может привлечь субсидированный кредит по программе правительства Москвы по ставке 7% годовых. Кредит на сумму до 5 млн рублей предоставляется на развитие предпринимательской деятельности на два года. Среди приоритетных отраслей — производство, туризм, образование, здравоохранение, культура, спорт и другие. Заявку на кредит можно подать онлайн, и она будет рассмотрена в течение 72 часов. Заем могут получить предприниматели со сроком работы не менее 12 месяцев.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

СберБанк сделал сервис «Деньги до зарплаты» более доступным для клиентов, получающих зарплату на карту банка. Так, процентные ставки в сервисе заменены фиксированным платежом: при сумме займа до 30 тыс. рублей вернуть нужно будет дополнительно 20 рублей на каждую тысячу, от 30 тыс. до 100 тыс. рублей — 15 рублей, от 100 тыс. рублей — 10 рублей. Максимальная сумма займа увеличена до 5 млн рублей, при этом она может составлять не более 50% оклада (ранее — 30 тыс. рублей). Воспользоваться сервисом можно с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют» в приложении «СберБанк Онлайн».

РГС Банк улучшил условия потребительского кредита. Теперь клиенты, оформляющие кредит наличными, могут воспользоваться сниженной ставкой при предоставлении автомобиля в залог. Кредит в сумме до 3 млн рублей на срок до пяти лет можно оформить по ставке от 9,9% годовых. Если у заемщика есть в собственности автомобиль или появится после оформления кредита, то банк снизит базовую процентную ставку на 4 процентных пункта при передаче транспортного средства в залог. Снижение еще на 2 п. п. предусмотрено при условии страхования жизни. Таким образом, получить заем можно будет по ставке от 3,9% годовых. Оформить кредит в сумме до 500 тыс. рублей можно без подтверждения дохода по двум документам: паспорту РФ и водительскому удостоверению (или другому документу, удостоверяющему личность).