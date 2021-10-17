Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.
МТС Банк объявил о запуске кредита на любые цели под залог недвижимого имущества. Нецелевой потребительский кредит предоставляется на срок до 15 лет, сумма займа — до 15 млн рублей. Объектом залога могут быть квартиры, апартаменты, загородные дома, коттеджи и таунхаусы, построенные менее 20 лет назад. В рамках продукта доступно рефинансирование текущих потребительских кредитов (минимальная ставка — 8,5% годовых, максимальный срок займа — 15 лет). Максимальное число созаемщиков — четыре человека, которые необязательно должны быть родственниками. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету онлайн на сайте или в любом отделении банка, предоставив необходимые документы. Ответ придет в течение трех рабочих дней. Выдача средств происходит в день одобрения кредита. Получить деньги можно в ближайшем отделении МТС Банка.
УБРиР улучшил условия по кредиту «Экспресс-онлайн» для действующих бизнес-клиентов. Теперь максимальная сумма кредита для юридических лиц составляет 1,5 млн рублей, для ИП она увеличена до 2 млн рублей. Банк рассматривает заявку в течение одного дня, залог не требуется. Деньги выдаются на срок до двух лет по ставке 16% годовых. Оставить заявку на кредит можно в интернет-банке.
МСП Банк запускает кредитный продукт «Экспресс-поддержка», в рамках которого малый и средний бизнес столицы может привлечь субсидированный кредит по программе правительства Москвы по ставке 7% годовых. Кредит на сумму до 5 млн рублей предоставляется на развитие предпринимательской деятельности на два года. Среди приоритетных отраслей — производство, туризм, образование, здравоохранение, культура, спорт и другие. Заявку на кредит можно подать онлайн, и она будет рассмотрена в течение 72 часов. Заем могут получить предприниматели со сроком работы не менее 12 месяцев.
СберБанк сделал сервис «Деньги до зарплаты» более доступным для клиентов, получающих зарплату на карту банка. Так, процентные ставки в сервисе заменены фиксированным платежом: при сумме займа до 30 тыс. рублей вернуть нужно будет дополнительно 20 рублей на каждую тысячу, от 30 тыс. до 100 тыс. рублей — 15 рублей, от 100 тыс. рублей — 10 рублей. Максимальная сумма займа увеличена до 5 млн рублей, при этом она может составлять не более 50% оклада (ранее — 30 тыс. рублей). Воспользоваться сервисом можно с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют» в приложении «СберБанк Онлайн».
РГС Банк улучшил условия потребительского кредита. Теперь клиенты, оформляющие кредит наличными, могут воспользоваться сниженной ставкой при предоставлении автомобиля в залог. Кредит в сумме до 3 млн рублей на срок до пяти лет можно оформить по ставке от 9,9% годовых. Если у заемщика есть в собственности автомобиль или появится после оформления кредита, то банк снизит базовую процентную ставку на 4 процентных пункта при передаче транспортного средства в залог. Снижение еще на 2 п. п. предусмотрено при условии страхования жизни. Таким образом, получить заем можно будет по ставке от 3,9% годовых. Оформить кредит в сумме до 500 тыс. рублей можно без подтверждения дохода по двум документам: паспорту РФ и водительскому удостоверению (или другому документу, удостоверяющему личность).