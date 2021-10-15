Группа депутатов во главе с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об обеспечении бесплатным горячим питанием школьников средних классов. Проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Авторы напоминают, что в 2020 году была «закреплена обязанность учредителей государственных и муниципальных образовательных организаций обеспечивать не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования». «Учитывая особую значимость качественного питания для здоровья детей, их развития, законопроект предусматривает изменение статьи 37 федерального закона об образовании в части обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам среднего общего образования», — указано в пояснительной записке.

«Распространение указанной нормы на обучающихся по образовательным программам среднего общего образования — решение, способствующее продолжению политики обеспечения здоровья детей», — подчеркивают законодатели.



Законопроектом предусматривается возможность предоставления бюджетам регионов субсидий из федерального бюджета. Дополнительные расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на реализацию новых законодательных предложений ориентировочно оцениваются в 84 млрд рублей.