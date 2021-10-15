Московская биржа увеличила долю в электронной платформе по торговле валютой BierbaumPro до 29,5% голосующих акций, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Доля в BierbaumPro AG увеличена в рамках ранее заключенного соглашения, подразумевающего возможность дальнейшего поэтапного приобретения до 100% акций компании», — пояснили ТАСС в пресс-службе Московской биржи.

До сделки у Мосбиржи было 24,9995% в BierbaumPro, следует из сообщения на портале раскрытия (прим. Банки.ру).



BierbaumPro владеет платформой NTPro — одним из крупнейших провайдеров платформенных решений на российском внебиржевом рынке электронной торговли валютными инструментами. Как ранее сообщала торговая площадка, эта сделка расширит спектр возможностей для клиентов обеих компаний и позволит им получить гибкие и современные торговые решения в области валютных операций в сочетании с клиринговыми и расчетными сервисами Мосбиржи.