Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,97 рубля, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 82,28 рубля (минус 45 копеек).

В последний раз американская валюта торговалась ниже 71 рубля более года назад — 23 июля 2020 года, указывает РБК в тематическом материале.

В ходе торгов было проведено 42,6 тыс. сделок с долларом на 2,1 млрд долларов и 7 тыс. сделок с евро на 346 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 70,91—71,45 рубля за доллар и 82,25—82,92 рубля за евро.

«Российская валюта укрепляется до минимумов июля 2020 года благодаря крепким нефтяным котировкам», — объясняет трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, рубль «расположен в зоне среднесрочной перекупленности, но при поддержке нефтяных цен может стремиться в район 70 рублей и 80,5 рубля против доллара и евро соответственно». По ее мнению, «краткосрочным негативом для российской валюты в конце следующей недели могли бы стать сигналы ЦБ РФ о замедлении цикла повышения процентных ставок (после ожидаемого увеличения ставки в пятницу с 6,75% до 7%)».



«В целом рисковые активы на данный момент скорее находятся в некоторой нерешительности. С одной стороны, российский рынок и цены на нефть выглядят слишком перекупленными, чтобы продолжать уверенный рост. С другой, однако, импульс к повышению еще явно не утерян», — рассуждает Кожухова.