Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2021 году характеризуется положительной динамикой темпов роста доходов и расходов, а также нарастанием положительной динамики поступления «собственных» доходов, что свидетельствует об улучшении экономической ситуации и снижении влияния новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Минфина «О ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2021 года».

По оперативным данным, рост доходов за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 19%, общий объем поступлений — 11,9 трлн рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 26%, составив 9,4 трлн рублей (прирост зафиксирован в 83 регионах, незначительное сокращение — в двух).

При этом увеличились поступления в сравнении с аналогичным периодом «доковидного» 2019 года: рост доходов составил 25%, рост налоговых и неналоговых доходов — 20%.

Увеличилось поступление основных бюджетообразующих налогов: налога на прибыль организаций — на 47% (1 трлн рублей), НДФЛ — на 15% (417 млрд).

Финансовая поддержка из федерального бюджета сократилась на 3% к уровню 2020 года (2,3 трлн рублей, 19% доходов).

«Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 6%, общий объем профинансированных расходов составил 10,9 трлн рублей (снижение расходов отмечается в семи регионах, а увеличение — в 78 регионах), что свидетельствует о взвешенной бюджетной политике регионов», — указывают в Минфине.

В целом консолидированные бюджеты исполнены с профицитом в 1 трлн рублей (в 2020 году был дефицит в 296 млрд).



Также отмечается увеличение объемов остатков средств бюджетов на 82% с начала года — до 2,7 трлн рублей.