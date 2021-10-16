Количество заявок на ипотечные кредиты в сентябре снизилось на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на фоне изменения условий льготной программы господдержки. Об этом ТАСС сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

«Стоит отметить изменения с 1 июля 2021 года условий по программе льготной ипотеки. В частности, ограничение суммы кредита по программе до 3 миллионов рублей. Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20—30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», — пояснил директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

При этом в сентябре количество заявок на ипотечные кредиты снизилось на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«На снижение спроса на ипотечные кредиты в последнее время в наибольшей степени повлияло увеличение стоимости квадратного метра в стране. В том числе с учетом динамики доходов населения, которая не могла компенсировать столь быстрое удорожание жилья», — отметил Волков.

Также, по данным бюро, в сентябре 2021 года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, объем — на 7,9%. Однако по сравнению с сентябрем 2020 года (когда льготная программа еще действовала на других условиях) число ипотечных кредитов и их объемы также снизились — на 26,8% и 9,3% соответственно.