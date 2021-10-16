Выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили за первые шесть месяцев 2021 года 590 млн долларов, что выше показателей за весь 2020 год. Об этом говорится в обнародованном в пятницу докладе, составленном Министерством финансов США.

Ведомство отмечает, что документ был подготовлен «в ответ на увеличение числа и серьезности атак с использованием вирусов-вымогателей на критически важную инфраструктуру США начиная с конца 2020 года». Как подчеркивают в Минфине, «вирусы-вымогатели становятся все большей угрозой финансовому сектору США, бизнесу и общественности».

По данным министерства, выплаты хакерам-вымогателям, о которых были проинформированы американские власти, «за первые шесть месяцев 2021 года составили 590 млн долларов, что превышает сумму, о которой сообщалось за весь 2020 год (416 млн долларов)».

Ранее на этой неделе США организовали многостороннюю виртуальную встречу по вопросам борьбы с киберпреступностью, в которой приняли участие представители еще 30 стран, а также Европейского союза. Участвовавшие государства согласились предпринять совместные шаги для пресечения деятельности киберпреступников с их территории, а также убеждать остальные страны принимать аналогичные меры. Россию на эту онлайн-встречу не приглашали, однако в вашингтонской администрации допустили, что это могут сделать в будущем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Россия готова к диалогу по кибербезопасности, а вопросы о том, почему Вашингтон решил не приглашать Москву на соответствующий саммит, нужно адресовать США.