Пассажиры Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) могут оплатить проезд банковской картой у кассиров-контролеров Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.

«С сегодняшнего дня на Белорусском направлении началось тестирование оплаты проезда банковскими картами у кассиров-контролеров», — сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что теперь билет в вагонах поездов данного направления пассажир может оформить как по банковской карте, так и при помощи телефона с использованием Apple Pay, Google Pay и других платежных сервисов. Все кассиры-контролеры ЦППК здесь обеспечены новыми терминалами, предназначенными для приема безналичной оплаты, заверили в пресс-службе.

«Совместно с банком-эквайером мы провели масштабную работу, чтобы выбрать наилучшее решение с учетом особенностей нашей инфраструктуры. Одной из важнейших задач было обеспечить стабильный сервис на всем маршруте следования. С сегодняшнего дня мы запускаем тестирование услуги на Белорусском направлении, у каждой группы кассиров-контролеров здесь есть банковский терминал, так что оплатить картой в случае необходимости сможет любой пассажир. В будущем такая возможность появится и на других направлениях», — сообщил исполнительный директор ЦППК Иван Конев, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, если пассажир начинает поездку от станции, на которой отсутствует или на момент отправления поезда закрыта билетная касса, дополнительных сборов за оформление в электропоезде не будет. При этом стоимость билета и правила оформления не различаются в зависимости от способа оплаты.