ВТБ обеспечит страхование от коронавирусной инфекции и несчастных случаев для сотрудников Всероссийской переписи населения. Страховое покрытие составляет 200 тыс. рублей, сообщила пресс-служба банка.



«Программа страхования от ВТБ на случай заражения COVID-19 или несчастных случаев будет действовать в течение всего месяца переписной кампании. В случае стационарного лечения страховая сумма будет дополнительно выплачиваться за каждый день пребывания в больнице. Кроме того, страховая защита для сотрудников переписной кампании покрывает несчастные случаи и другие заболевания, которые привели к тяжкому вреду для здоровья. Для участников кампании страховая защита бесплатна», — говорится в релизе.

ВТБ отмечает, что автоматически оформит страховку для всех переписчиков, которые являются или становятся клиентами банка. Клиентам других банков ВТБ предлагает бесплатно открыть неименную дебетовую карту Visa и в дополнение к страховке получить 1 тыс. рублей при совершении первой трансакции по ней на любую сумму.