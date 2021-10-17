В период пандемии 93% женщин-предпринимателей удалось сохранить свой бизнес, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, добавив, что «по ряду направлений не просто сохранить, но и найти, открыть новые ниши и рынки, совершить рывок в бизнесе». Замминистра назвала пять направлений, которые получили старт в 2021 году среди женщин-предпринимателей.

«По опыту работы Минэкономразвития с регионами и предпринимательством мы видим, что старт получило такое направление, как виртуальная психология и онлайн-консультации. Женщины также пошли в программирование и IT-технологии. Для них несомненно интересен дизайн, все формы цифрового дизайна и арт-искусства. Женщины создают e-commerce-компании, предоставляют образовательные услуги. Это новые ниши в женском предпринимательстве», — рассказала Илюшникова.

По ее словам, женщины-предприниматели достаточно активны в продвижении бизнеса в цифровом пространстве. Так, по данным Минэкономразвития, две трети компаний, которые возглавляют женщины, присутствуют в Интернете. «59% компаний представлены в Интернете. Из них 30% компаний имеют полноценные сайты, а сайты-визитки — 33% женщин-предпринимателей. CRM-системы для общения с клиентами и интернет-коммуникации используют больше половины компаний. И мы видим, что этот тренд нарастает», — отметила замминистра.

Напомним, что в рамках нацпроекта МСП для развития женского предпринимательства в регионах реализуется целый комплекс услуг, сервисов и мер поддержки, в том числе по специальной программе «Развитие женского предпринимательства». Программа может включать финансовые (кредитные, гарантийные, лизинговые) услуги, консультационную и образовательную поддержку, поддержку по созданию и модернизации производств, продвижение на маркетплейсах и экспорт, гранты на развитие социального предпринимательства и другое.