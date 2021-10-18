Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году, пишут «Известия» со ссылкой на данные министерства. Кроме того, по мнению ведущих аналитиков из крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств, в 2021 году показатель увеличится примерно на 1,6%.



В октябре Минэкономразвития скорректировало оценку инфляции на конец года — на 1,6 процентного пункта до 7,4%, с прогнозируемых ранее 5,8%. Эти изменения повлекли за собой и ухудшение прогноза по реальным доходам — на 0,5 п. п. «Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5%», — заявили в пресс-службе ведомства. В предыдущей версии прогноза ожидалось увеличение на 3%.

Там пояснили, что рост будет носить восстановительный характер и станет обеспечен увеличением трудовых доходов граждан — как за счет роста реальных заработных плат, так и за счет восстановления численности занятых. Кроме того, позитивное влияние окажет увеличение поступлений от собственности и предпринимательской деятельности.

Аналитики ЦБ: рост российской экономики в III квартале замедлился Рост российской экономики в III квартале замедлился. Об этом говорится в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

В МЭР отметили, что одновременно реализуются адресные меры поддержки семей с детьми, безработных и нуждающихся. «На восстановление доходов нацелены принятые правительством стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей», — сообщили в ведомстве.

По словам управляющего директора рейтинговой службы агентства Сергея Гришунина, реальные располагаемые доходы окажутся в диапазоне от минус 2% до 0. Номинальное увеличение будет «съедено» активным ростом цен, уточнил он. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская также считает, что динамика показателя по итогам года будет на околонулевых отметках. Эксперт отметила, что он зависит от многих факторов — как положительных, так и отрицательных. С одной стороны, росту реальных поступлений будут способствовать многочисленные выплаты социального характера, доля которых в структуре доходов выросла, а также увеличение номинальных зарплат на фоне экономического роста. Однако сдерживающее влияние высокого уровня инфляции будет сильнее, констатировала она.

В SberCIB Investment Research прогнозируют более позитивные итоги года. Восстановление экономики, а также социальные выплаты в августе и сентябре приведут к росту реальных располагаемых доходов россиян на 2%, уверен главный экономист организации Антон Струченевский. При этом реальные зарплаты увеличатся на 3%. С ним солидарен директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев: по мнению экономиста, рост реальных располагаемых доходов населения не превысит 2% в 2021 году.