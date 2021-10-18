Курс доллара символически растет, евро — снижается через час после начала торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,04 рубля, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:55 мск стоил 82,24 рубля (минус 15 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 70,94—71,09 рубля за доллар и 82,15—82,4 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.