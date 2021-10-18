Малый и средний бизнес, пострадавший от ограничений из-за коронавируса, сталкивается с отказами в выплате зарплатных субсидий — подразделения ФНС обосновывают отказы тем, что ограничения введены региональными властями или штабом по борьбе с коронавирусом, а не федеральным оперштабом; с формальной точки зрения у подразделений налоговой есть основания для отказа, но программа направлена на поддержку компаний, пострадавших от коронавирусных ограничений в принципе, пишут «Ведомости» , ссылаясь на письмо бизнес-омбудсмена Бориса Титова к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как отметили в общественной организации МСП «Опора России», в большинстве случаев региональные и муниципальные ограничения вводятся не федеральным, а региональным оперштабом, губернатором или территориальным органом Роспотребнадзора; таким образом, получение пострадавшими субъектами субсидий, по действующей редакции постановления, фактически невозможно.

На субсидии МСБ в Москве дополнительно выделено 5 млрд рублей Постановление подписал Сергей Собянин.

Титов предложил Мишустину скорректировать постановление правительства таким образом, чтобы у властей не было оснований отказывать в выдаче субсидий субъектам МСП, которые столкнулись с «региональными», а не федеральными коронавирусными ограничениями.

Аналогичное письмо направила и «Опора России» от лица президента объединения Александра Калинина. На данном этапе поддержка субсидиями все еще востребована, прошлогодние меры поддержки МСП позволили многим предпринимателям удержать бизнес на плаву; в этом году ситуация не столь драматична на уровне всей страны, но в отдельных регионах, где действуют или вводятся жесткие ограничения, компании все еще испытывают серьезные сложности, уточнил Калинин и подчеркнул, что перечень оснований, позволяющих получать субсидии, предусмотренные постановлением, необходимо расширить оперативно, так как в связи с распространением коронавирусной инфекции ожидается рост числа региональных ограничений.