Средневзвешенная доходность частных УК по пенсионным накоплениям граждан, страховщиком которых является ПФР, за девять месяцев составила 7,1% годовых, следует из расчетов «Коммерсанта» . Этот результат лучше показателя государственной УК, управляющей средствами «молчунов», и близок к инфляции за три квартала. Объем пенсионных накоплений, которыми управляют частные УК, составил 35,3 млрд рублей. Расширенный портфель под управлением ВЭБа превышал 1,94 трлн рублей, портфель госбумаг — 37,2 млрд.

Восемь частных УК по доходности проиграли результату ВЭБа по расширенному портфелю. Худшие результаты на 30 сентября показывали «Регион Эссет Менеджмент» (1,1% годовых) и Национальная управляющая компания (1,4%). Более высокие результаты показали компании, имевшие в портфеле существенный объем акций: «Атон-Менеджмент», «Открытие», БКС (по портфелю «Доходный»), «ВТБ Капитал Управление активами», «Металлинвесттраст», «Уралсиб», «ВТБ Капитал Пенсионный резерв», «Сбер Управление активами».

Доходность «ВЭБ.РФ» может оказаться самой низкой за семь лет ВЭБ лишен возможности инвестировать средства в акции, которые в этом году обеспечили высокие результаты другим участникам рынка. При вложении средств в бумаги пенсионного субиндекса акций полной доходности за девять месяцев года можно было заработать 32,2% годовых.

Управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов и директор по инвестициям «Сбер Управление активами» Ренат Малин объяснили высокие результаты компаний увеличением доли акций в портфеле в прошлом году. С ними не согласен директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров — его УК «планомерно увеличивает дюрацию в портфеле, в основном за счет длинных ОФЗ, в ожидании окончания цикла повышения ставок от ЦБ и последующего роста цен на облигации, особенно в дальнем сегменте кривой».

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В «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» и «ВТБ Капитал Управление активами» допускают сохранение волатильности в облигациях на коротком горизонте, но оптимистично оценивают перспективу рынка в следующем году, ожидая завершения цикла роста ставок, говорит главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.