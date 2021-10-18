Средневзвешенная доходность частных УК по пенсионным накоплениям граждан, страховщиком которых является ПФР, за девять месяцев составила 7,1% годовых, следует из расчетов «Коммерсанта». Этот результат лучше показателя государственной УК, управляющей средствами «молчунов», и близок к инфляции за три квартала. Объем пенсионных накоплений, которыми управляют частные УК, составил 35,3 млрд рублей. Расширенный портфель под управлением ВЭБа превышал 1,94 трлн рублей, портфель госбумаг — 37,2 млрд.
Восемь частных УК по доходности проиграли результату ВЭБа по расширенному портфелю. Худшие результаты на 30 сентября показывали «Регион Эссет Менеджмент» (1,1% годовых) и Национальная управляющая компания (1,4%). Более высокие результаты показали компании, имевшие в портфеле существенный объем акций: «Атон-Менеджмент», «Открытие», БКС (по портфелю «Доходный»), «ВТБ Капитал Управление активами», «Металлинвесттраст», «Уралсиб», «ВТБ Капитал Пенсионный резерв», «Сбер Управление активами».
ВЭБ лишен возможности инвестировать средства в акции, которые в этом году обеспечили высокие результаты другим участникам рынка. При вложении средств в бумаги пенсионного субиндекса акций полной доходности за девять месяцев года можно было заработать 32,2% годовых.
Управляющий директор УК «Открытие» Василий Иванов и директор по инвестициям «Сбер Управление активами» Ренат Малин объяснили высокие результаты компаний увеличением доли акций в портфеле в прошлом году. С ними не согласен директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров — его УК «планомерно увеличивает дюрацию в портфеле, в основном за счет длинных ОФЗ, в ожидании окончания цикла повышения ставок от ЦБ и последующего роста цен на облигации, особенно в дальнем сегменте кривой».
В «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» и «ВТБ Капитал Управление активами» допускают сохранение волатильности в облигациях на коротком горизонте, но оптимистично оценивают перспективу рынка в следующем году, ожидая завершения цикла роста ставок, говорит главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
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+387.78%
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+339.44%
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