📰 Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Facebook штрафов на сумму в 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФСПП. Согласно банку данных ФССП, управлением по исполнению особо важных исполнительных производств против компании ведется шесть дел о взыскании 3 млн рублей каждое и два дела о взыскании 4 млн рублей каждое. Ранее в четверг Таганский суд Москвы оставил без изменения административные штрафы на общую сумму 5,5 млн рублей в отношении Twitter Inc. за отказ удалить запрещенную информацию. Корпорация признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление информации, обязанность удалить которую предусмотрена законодательством РФ»).
📰 Международные инвесторы, воодушевленные продолжающимся ростом цен на нефть, увеличили свое присутствие на российском рынке акций, пишет «Коммерсант». По данным BCS Global Markets (учитывает данные EPFR), иностранные инвесторы вложили за неделю, закончившуюся 13 октября, в страновые фонды, ориентированные на российский фондовый рынок, 167 млн долларов. Это максимальный недельный приток с начала 2020 года. Показательно, что глобальные фонды сократили вложения в российские акции на 27 млн долларов. По данным экспертов, самые высокие притоки получили скандинавские фонды под управлением Swedbank Robur и East Capital — 30 млн долларов и 26 млн долларов соответственно. Портфельные управляющие рассчитывают на сохранение тенденции, если высокие цены на нефть и газ сохранятся.
📰 Курс доллара в ходе торгов 15 октября впервые с июля 2020 года опустился ниже 71 рубля за доллар и торговался по 70,9 рубля, пишут «Ведомости». Основные причины такого тренда очевидны: рубль поддерживают рост цен на сырье, ожидания повышения ключевой ставки ЦБ и продажи валюты экспортерами перед крупными налоговыми и дивидендными выплатами в конце октября. За сентябрь рубль опередил в росте к доллару все валюты стран с развивающейся экономикой, отмечал Bloomberg: с начала месяца рубль вырос к доллару на 0,68%, а остальные валюты подешевели. В октябре тенденция продолжилась по мере приближения активной фазы налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку в рубли. Эксперты считают текущее укрепление рубля временной и краткосрочной тенденцией, при этом полагая, что у отечественной валюты есть возможность устойчиво закрепиться на уровне 70 рублей за доллар.
📰 Акции российских компаний электроэнергетического сектора, которые весь год были аутсайдерами рынка, на прошлой неделе показали резкий взлет, пишет «Коммерсант». В понедельник рост на 15% и больше затронул четыре акции энергетиков, во вторник — уже восемь, причем по трем бумагам рост составил 40%. В среду взлет коснулся дюжины компаний, причем обыкновенные акции «Ленэнерго» взлетели в цене почти на 90%. К пятнице накал спал, но при этом котировки акций «Иркутскэнерго» взлетали на 50%. Так, рост котировок в основном коснулся бумаг с невысокой ликвидностью и довольно быстро пошел на спад. Эксперты отмечают спекулятивный характер такого подъема. Они предупреждают, что подобная волатильность опасна для начинающих инвесторов, которые могут легко потерять капитал при участии в рискованных сделках.
📰 Нефть марки Brent торговалась на бирже ICE дороже 86 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». В последний раз цена поднималась до этого уровня 4 октября 2018 года. Так, декабрьские фьючерсы Brent поднимались до 86,01 доллара в 6:13 по московскому времени. К 7:02 их стоимость скорректировалась до 85,76 доллара. Цена растет больше чем на 1%. Нефть WTI в 6:13 превысила 83 доллара. Позже цена снизилась до 82,93 доллара (+1,5%).
📰 Минэнерго внесло в правительство законопроект о реформе платежей бизнеса за технологическое присоединение (ТП) к электросетям, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Для малого и среднего бизнеса платеж вырастет уже в 2022 году, а с 2024-го цена увеличится и для крупного бизнеса, который не имеет льгот: его заставят платить за расширение уже существующих сетей. Цель — возместить убытки сетевых компаний от льготных подключений, объем которых оценивается в 10 млрд рублей в год. Проект критиковали ФАС и Минстрой России, опасавшиеся резкого роста платежей для бизнеса и бюджетных организаций. В «Россетях» ожидают, что инициатива уменьшит объем «лишних» сетевых мощностей и тарифную нагрузку на потребителей. В «Сообществе потребителей энергии» выступают против увеличения платы за ТП для крупного бизнеса (от 150 кВт), подчеркивая, что платеж может увеличиться в 1,5–9,4 раза.
📰 Онлайн-ретейлеры испытывают нехватку кадров – прежде всего сборщиков и автокурьеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные трех сотрудников таких компаний и трех сотрудников рекрутинговых агентств. В российском онлайн-сервисе HeadHunter отметили, что в сентябре этого года число вакансий сотрудников складов и автоперевозчиков выросло в 3–3,5 раза по сравнению с августом, а курьеров, сборщиков заказов и позиций с минимумом опыта в логистике – почти в семь раз. Ситуация уже привела к тому, что услуги курьеров подорожали в 1,5–2,5 раза с начала года, подчеркнули в сервисе SuperJob, уточнив что доход водителя-курьера при полном графике сейчас может составлять до 200 тыс. рублей в месяц, а сборщиков, пеших или велокурьеров – до 100 тыс. рублей. Причины нехватки персонала – сезонное повышение спроса на доставку, активный рост сегмента доставки еды и последствия оттока мигрантов. Кадровые возможности на рынке практически исчерпаны, отмечают в компаниях.