📰 Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Facebook штрафов на сумму в 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФСПП. Согласно банку данных ФССП, управлением по исполнению особо важных исполнительных производств против компании ведется шесть дел о взыскании 3 млн рублей каждое и два дела о взыскании 4 млн рублей каждое. Ранее в четверг Таганский суд Москвы оставил без изменения административные штрафы на общую сумму 5,5 млн рублей в отношении Twitter Inc. за отказ удалить запрещенную информацию. Корпорация признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление информации, обязанность удалить которую предусмотрена законодательством РФ»).

📰 Международные инвесторы, воодушевленные продолжающимся ростом цен на нефть, увеличили свое присутствие на российском рынке акций, пишет «Коммерсант» . По данным BCS Global Markets (учитывает данные EPFR), иностранные инвесторы вложили за неделю, закончившуюся 13 октября, в страновые фонды, ориентированные на российский фондовый рынок, 167 млн долларов. Это максимальный недельный приток с начала 2020 года. Показательно, что глобальные фонды сократили вложения в российские акции на 27 млн долларов. По данным экспертов, самые высокие притоки получили скандинавские фонды под управлением Swedbank Robur и East Capital — 30 млн долларов и 26 млн долларов соответственно. Портфельные управляющие рассчитывают на сохранение тенденции, если высокие цены на нефть и газ сохранятся.

📰 Курс доллара в ходе торгов 15 октября впервые с июля 2020 года опустился ниже 71 рубля за доллар и торговался по 70,9 рубля, пишут «Ведомости» . Основные причины такого тренда очевидны: рубль поддерживают рост цен на сырье, ожидания повышения ключевой ставки ЦБ и продажи валюты экспортерами перед крупными налоговыми и дивидендными выплатами в конце октября. За сентябрь рубль опередил в росте к доллару все валюты стран с развивающейся экономикой, отмечал Bloomberg: с начала месяца рубль вырос к доллару на 0,68%, а остальные валюты подешевели. В октябре тенденция продолжилась по мере приближения активной фазы налогового периода, когда экспортеры конвертируют валютную выручку в рубли. Эксперты считают текущее укрепление рубля временной и краткосрочной тенденцией, при этом полагая, что у отечественной валюты есть возможность устойчиво закрепиться на уровне 70 рублей за доллар.



📰 Акции российских компаний электроэнергетического сектора, которые весь год были аутсайдерами рынка, на прошлой неделе показали резкий взлет, пишет «Коммерсант» . В понедельник рост на 15% и больше затронул четыре акции энергетиков, во вторник — уже восемь, причем по трем бумагам рост составил 40%. В среду взлет коснулся дюжины компаний, причем обыкновенные акции «Ленэнерго» взлетели в цене почти на 90%. К пятнице накал спал, но при этом котировки акций «Иркутскэнерго» взлетали на 50%. Так, рост котировок в основном коснулся бумаг с невысокой ликвидностью и довольно быстро пошел на спад. Эксперты отмечают спекулятивный характер такого подъема. Они предупреждают, что подобная волатильность опасна для начинающих инвесторов, которые могут легко потерять капитал при участии в рискованных сделках.

📰 Нефть марки Brent торговалась на бирже ICE дороже 86 долларов за баррель, пишет «Коммерсант» . В последний раз цена поднималась до этого уровня 4 октября 2018 года. Так, декабрьские фьючерсы Brent поднимались до 86,01 доллара в 6:13 по московскому времени. К 7:02 их стоимость скорректировалась до 85,76 доллара. Цена растет больше чем на 1%. Нефть WTI в 6:13 превысила 83 доллара. Позже цена снизилась до 82,93 доллара (+1,5%).



📰 Минэнерго внесло в правительство законопроект о реформе платежей бизнеса за технологическое присоединение (ТП) к электросетям, пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Для малого и среднего бизнеса платеж вырастет уже в 2022 году, а с 2024-го цена увеличится и для крупного бизнеса, который не имеет льгот: его заставят платить за расширение уже существующих сетей. Цель — возместить убытки сетевых компаний от льготных подключений, объем которых оценивается в 10 млрд рублей в год. Проект критиковали ФАС и Минстрой России, опасавшиеся резкого роста платежей для бизнеса и бюджетных организаций. В «Россетях» ожидают, что инициатива уменьшит объем «лишних» сетевых мощностей и тарифную нагрузку на потребителей. В «Сообществе потребителей энергии» выступают против увеличения платы за ТП для крупного бизнеса (от 150 кВт), подчеркивая, что платеж может увеличиться в 1,5–9,4 раза.



📰 Онлайн-ретейлеры испытывают нехватку кадров – прежде всего сборщиков и автокурьеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные трех сотрудников таких компаний и трех сотрудников рекрутинговых агентств. В российском онлайн-сервисе HeadHunter отметили, что в сентябре этого года число вакансий сотрудников складов и автоперевозчиков выросло в 3–3,5 раза по сравнению с августом, а курьеров, сборщиков заказов и позиций с минимумом опыта в логистике – почти в семь раз. Ситуация уже привела к тому, что услуги курьеров подорожали в 1,5–2,5 раза с начала года, подчеркнули в сервисе SuperJob, уточнив что доход водителя-курьера при полном графике сейчас может составлять до 200 тыс. рублей в месяц, а сборщиков, пеших или велокурьеров – до 100 тыс. рублей. Причины нехватки персонала – сезонное повышение спроса на доставку, активный рост сегмента доставки еды и последствия оттока мигрантов. Кадровые возможности на рынке практически исчерпаны, отмечают в компаниях.

