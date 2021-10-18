Лимит дневного пособия по больничным с детьми увеличится со следующего года до 2 572,6 рубля, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Минтруда.

В настоящее время выплаты ограничены суммой в 2 434,25 рубля в день, даже если в пересчете на ежемесячную зарплату сотрудника получается больше. С 1 января 2022 года лимит будет увеличен — максимальная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности будет составлять 2 572,6 рубля, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства. Этот максимальный размер распространяется и на листки нетрудоспособности по уходу за детьми — действующая по закону 100-процентная оплата больничного по уходу за ребенком до восьми лет ограничена указанной суммой.

«Если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчете за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая», — отметили в министерстве.

Помимо родителей с детьми до восьми лет на сегодняшний день выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка полагается гражданам, чей страховой стаж составляет восемь и более лет, а также отдельным категориям работников, на которых распространяется действие закона РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. По общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица (иными словами, периода уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования РФ) и составляет:

60% среднего заработка — при страховом стаже до пяти лет;

80% среднего заработка — при страховом стаже от пяти до восьми лет;

100% среднего заработка — при страховом стаже восемь и более лет.

В страховой стаж наравне с периодами работы или иной деятельности засчитываются периоды прохождения военной службы, а также иной службы в соответствии с законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации и их семей».