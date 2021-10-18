Счетная палата считает трехпроцентный рост ВВП России в 2022–2024 годах «довольно амбициозной задачей», пишет «Коммерсант» . Она отмечает, что для этого нужно обязательно эффективно выполнить мероприятия госпрограмм, нацпроектов и стратегических инициатив правительства, что создает риски недостижения заявленной цели.

«Обязательным условием выхода на целевые темпы роста экономики является их (госпрограмм, нацпроектов и стратегических инициатив. — «Коммерсант») реализация в полном объеме, что создает риски недостижения прогнозируемых темпов роста ВВП», — говорится в заключении.

Такое мнение у Счетной палаты сформировалось с учетом того, что за последние 10 лет прирост ВВП не превышал 2,8% в год, «несмотря на рост инвестиций в основной капитал около 5% в год».

Также отмечается, что есть риски недостижения целевых значений, установленных в указе президента по части обеспечения темпа роста ВВП выше среднемирового. Это произойдет в случае, если после 2024 года прирост ВВП РФ опустится ниже целевых 3%, а темпы прироста мировой экономики «вопреки среднесрочному прогнозу сохранятся на уровне выше 3%».

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП России в этом году на уровне 4,2%. Ведомство повысило оценку по сравнению с июльским промежуточным вариантом прогноза, который предполагал рост российской экономики на 3,8%.