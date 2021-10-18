Минстрой России планирует актуализировать национальный проект «Жилье и городская среда» в соответствии с новой стратегической инициативой правительства РФ «Мой частный дом», направленной на развитие индивидуального жилищного строительства. Об этом говорится в ответе директора департамента жилищной политики Минстроя России Ольги Корниенко на письмо общественного совета при министерстве.

«В настоящее время подготовлен запрос на изменение паспорта федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», предусматривающее включение мероприятий новой социально-экономической инициативы «Мой частный дом», — указано в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В нацпроект предполагается включить задачу по увеличению объема ввода частных домов до 50 млн кв. м к концу 2030 года, созданию условий для формирования реестра типовых проектов индивидуальных жилых домов и для распространения проектного финансирования со счетами эскроу на ИЖС.

Ранее правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа — до 2024 года и до 2030 года. Проекты разделены на шесть ключевых направлений: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей.



Инициатива «Мой частный дом» направлена на развитие индивидуального жилищного строительства. Предполагается, что к 2030 году 500 тыс. человек могут получить ипотеку на постройку частного дома, а суммарный дополнительный прирост объемов ИЖС составит 60 млн кв. м. К 2024 году планируется запустить массовое индивидуальное жилищное строительство: все вопросы оформления возьмет на себя профессиональный застройщик, а не собственник, и все документы переведут в электронный вид.