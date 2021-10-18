Россияне, оформившие кредиты в микрофинансовых организаций (МФО) на сумму до 30 тыс. рублей, в первом полугодии 2021 года стали чаще обращаться за кредитными каникулами, чем в первой половине прошлого года, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом те, кто оформил банковские кредиты на сумму до 30 тыс. рублей, в первом полугодии 2021 года стали реже пользоваться услугой.

По данным НБКИ, за год количество обращений за кредитными каникулами со стороны клиентов, оформивших ссуды на сумму до 30 тыс. рублей, сократилось на 32%, до 383 295. В то же время аналогичный показатель у заемщиков МФО с теми же суммами займа вырос на 27%, до 541 260 рублей.

По данным Банка России, с 20 марта 2020-го по 29 сентября 2021 года в адрес кредитных организаций от заемщиков получено 39,3 млн обращений об изменении условий кредитного договора. По состоянию на 29 сентября 2021 года рассмотрено 99% обращений. Одобрено почти 23 млн заявлений, или 59,1% от рассмотренных. По спросу на кредитные каникулы со стороны заемщиков МФО Банк России мониторинг не проводит.

«Инструмент приобретал популярность преимущественно во втором квартале прошлого года, — указала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. — При этом часть заемщиков трактовали его по-своему, предполагая полное освобождение от возврата долга, а не отсрочку платежа на определенный краткосрочный период».

Вместе с тем повышение спроса на средства МФО может трактоваться как признак снижения уровня жизни населения, считает Носова. По данным исследовательского холдинга «Ромир», в сентябре 2021 года потребительские расходы россиян выросли самыми высокими за последние три года темпами (на 4,8% в месячном исчислении и на 6,3% — в годовом). Это произошло на фоне августовского снижения реальных доходов населения на 8,3%.

«Несмотря на то что МФО стали более тщательно подходить к отбору заемщиков, кредитная политика банков по-прежнему остается более консервативной, и одобрение получают более «качественные» заявки, — подчеркнула аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталья Богомолова. — Бизнес-модель МФО изначально предполагает более высокую маржинальность при большем аппетите к риску, соответственно, кредиты выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой с более низким значением персонального кредитного рейтинга. Вероятно, за кредитными каникулами в МФО в основном обращались более молодые заемщики (берущие небольшие необеспеченные кредиты и займы), для которых характерны нестабильность доходов и неопределенность в отношении будущих поступлений, тогда как банки преимущественно кредитуют граждан экономически активного возраста, у которых лучше платежная дисциплина».