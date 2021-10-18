Агентство по страхованию вкладов наделяется полномочиями временной администрации финансовых организаций после отзыва их лицензий. Об этих изменениях объявили в понедельник Банк России и само АСВ.

«С 18 октября вступили в силу изменения в законодательство, и теперь при отзыве лицензии у банка — участника системы страхования вкладов, а также у страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, занимающегося обязательным пенсионным страхованием, функции временной администрации будут возлагаться Банком России на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». До этого после отзыва лицензии банка такие функции выполнял Банк России (с возможностью привлечения сотрудников АСВ), а АСВ проводило ликвидацию финансовой организации после принятия судом соответствующего решения», — указывают в Центробанке .

«К основным функциям агентства как временной администрации <…> отнесена реализация полномочий исполнительных органов финансовой организации, проведение анализа ее финансового состояния, обеспечение сохранности имущества и документации, прием требований кредиторов, инвентаризация и предпродажная подготовка имущества, выявление, возврат и взыскание активов и иного имущества организации», — говорится в сообщении АСВ .

В ЦБ уточняют, что агентство будет осуществлять полномочия временной администрации через представителя, назначенного из числа его сотрудников. При этом работу АСВ будет контролировать Банк России, в том числе проводя проверки деятельности временной администрации.

«Передача АСВ нового функционала позволит оптимизировать процедуры ликвидации финансовой организации, ускорит формирование реестра требований кредиторов, инвентаризацию и реализацию имущества финансовой организации, формирование конкурсной массы для расчетов с кредиторами», — отмечает регулятор.



В АСВ поясняют, что теперь агентство сможет сразу после отзыва либо аннулирования лицензии у финансовой организации приступать к осуществлению первоочередных мероприятий, которые ранее проводились только после назначения арбитражным судом конкурсного управляющего или ликвидатора (а это не менее двух месяцев с момента отзыва лицензии).