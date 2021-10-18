Глобальный энергопереход обойдется России примерно в 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Порядок цифр — не фантастический. Просто для примера: у нас весь наш так называемый интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода стоит примерно 90 триллионов рублей за 28 лет. Это означает 3,2 триллиона рублей в год. То есть речь идет о менее чем 3% ВВП», — заявил он.

По словам Белоусова, энергопереход как комплекс структурных, технологических и иных мероприятий, обеспечивающих снижение выброса парниковых газов с целью стабилизации средней температуры и борьбы с негативными изменениями климата, уже идет.

«Процессы уже запущены и вряд ли будут остановлены, тем более что другого ответа на изменение климата, кроме энергоперехода, человечество пока не придумало. Общепризнана оценка, что на 2020 год глобальная средняя температура воздуха на 1,1 градуса превысила доиндустриальный уровень», — заключил он.