Чаще всего довольны своей зарплатой программисты, руководители и медики, реже всего — секретари, дизайнеры и психологи, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Так, доля опрошенных программистов, удовлетворенных своей зарплатой, составила 42%. «Это неудивительно, поскольку доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции: за год зарплатные предложения работодателей увеличились на 26,3% в номинальном выражении», — поясняют в SuperJob.

Среди директоров и руководителей уровнем своей компенсации доволен каждый третий (34%), а среди медицинских работников и маркетологов — каждый четвертый (по 26%). Высказали удовлетворенность уровнем дохода по 24% юристов, экономистов и проектировщиков. Среди HR-менеджеров удовлетворены зарплатой 23%.

В сфере финансов удовлетворены своей зарплатой 21% работников. Это на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее, когда довольны оплатой своего труда были 19% опрошенных финансистов. В 2019 году так говорили только 16% специалистов, в 2016-м — 14%.

Реже всех считают свой заработок достойным секретари (12%), дизайнеры (14%), психологи и офис-менеджеры (по 15%), а также квалифицированные рабочие, менеджеры по работе с клиентами, по продажам и рекламе (по 17%).

По сравнению с прошлым годом наибольший рост удовлетворенности своим доходом продемонстрировали программисты (число довольных зарплатой среди разработчиков ПО выросло на 10 п. п.), а также HR-менеджеры и менеджеры по рекламе (плюс 9 п. п.), маркетологи и менеджеры по работе с клиентами (плюс 8 п. п.).



В опросе приняли участие 2,5 тыс. трудоустроенных представителей популярных профессиональных групп из всех федеральных округов РФ.