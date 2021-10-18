Ленинский районный суд Перми признал виновным местного жителя, который обманул 58 человек на 9 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Ленинский районный суд Перми признал 25-летнего местного жителя виновным в серии мошенничеств. Жертвами злоумышленника стали 58 человек, ущерб от его противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранительные органы установили, что молодой человек подыскивал людей и предлагал им заработать путем оформления на свое имя кредита на покупку дорогостоящих телефонов. Граждане предоставляли ложные сведения о месте работы и зарплате, брали кредит, после чего передавали осужденному приобретенную технику.

Мошенник, в свою очередь, обещал вносить платежи по кредитному договору, но после нескольких месяцев прекращал выплаты, а приобретенный товар реализовывал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на пять лет. Приговор пока не вступил в законную силу.