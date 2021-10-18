Минстрой России планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы по учету рынка арендного жилья. Об этом говорится в ответе директора департамента жилищной политики Минстроя Ольги Корниенко на письмо общественного совета при министерстве, передает ТАСС.

Ранее Минстрой России разработал законопроекты, которые предусматривают создание государственной информационной системы по учету договоров аренды жилья, а также изменения в Налоговом кодексе.

«С учетом позиций федеральных органов исполнительной власти и состоявшихся обсуждений законопроекты были доработаны, в том числе дополнены положением о создании платформы в форме государственной информационной системы на основании концессионного соглашения», — говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, для решения социально значимых задач жилищной политики, в частности для эффективного налогообложения в сфере найма жилья, «необходимо привлечение частных инвестиций и компетенций участников оборота в области информационных технологий и цифровой трансформации», отмечается в ответе Минстроя.

«Проработка вопросов создания государственной информационной системы — цифровой платформы наемного жилья в настоящее время Минстроем России продолжается», — подчеркивается в письме.



Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал ТАСС, что министерство рассчитывает на принятие закона о рынке арендного жилья до конца 2021 года. Замминистра отмечал, что есть поручение президента РФ Владимира Путина по структурированию и обелению действующего рынка арендного жилья в России.