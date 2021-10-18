По итогам заседания совета директоров Beluga Group 15 октября было принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров, чтобы обсудить возможность расширения состава совета директоров с семи до девяти человек. Это позволит группе повысить эффективность руководства, увеличить количество независимых членов до трех, а также сформировать дополнительные комитеты совета директоров.



Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин прокомментировал данное событие следующим образом: «Мы продолжаем повышать эффективность нашего корпоративного управления, внедряя лучшие практики, учитывающие мировой и отечественный опыт. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в апреле этого года, было внесено изменение в устав, предусматривающее расширение состава совета директоров до девяти человек. Это позволит усилить управленческий состав за счет гендерного разнообразия, на практике благотворно влияющего на развитие и финансовый успех бизнеса, а также расширить компетенции группы в ключевых направлениях. Кроме того, после избрания нового состава совета директоров устранится последнее препятствие на включение акций Beluga Group в высший котировальный список на MOEX, что положительно повлияет на акционерную историю компании».

В соответствии с законодательством акционеры могут выдвинуть своих кандидатов до 24 ноября 2021 года включительно и проголосовать за новый состав совета директоров, а также по другим вопросам повестки 24 декабря 2021 года.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается в заочной форме, в повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров Beluga Group, его избрании в новом составе и системе вознаграждений его членов. Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 1 декабря 2021 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 24 декабря 2021 года.