Из-за снижения урожая овса цена хлопьев для геркулесовой каши, которые покупает почти половина россиян, бьет рекорды: уже два месяца 1 кг стоит в магазинах больше 80 рублей, пишет РБК . При этом в Минсельхозе отмечают, что дефицита овса нет.

По данным Росстата, в августе 2021 года средние розничные цены на геркулес (речь идет не о торговой марке, а о типе продукции — очищенных и обработанных зернах овса) составили 80,5 рубля за 1 кг. В сентябре цены вновь выросли: овсяные хлопья подорожали до 80,9 рубля за 1 кг. Причем планку 80 рублей за 1 кг цена на хлопья для геркулесовой каши преодолела впервые за историю наблюдений ведомства как минимум с 2000 года. В августе и сентябре 2020 года цена держалась на уровне 72,1 рубля за 1 кг, что на 12% ниже, чем в этом году.

Подорожал не только геркулес: цены на овсяную кашу в магазинах, включая овсяные хлопья быстрого приготовления, выросли в январе — августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% до 94 рублей за 1 кг, сообщили в исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств.

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В 2021 году поставщики повысили цены на овсяные хлопья «в пределах 20%» по сравнению с ценами прошлого года, уточнил представитель торговой сети «Лента». У крупнейшей торговой сети Восточной Сибири «Командор», по словам ее представителя Дмитрия Болотова, овсяные хлопья подорожали примерно на 15% по сравнению с 2020 годом.

Болотов отметил, что основная причина — рост закупочных цен у поставщиков. Они в этом году не раз предупреждали о росте оптовых цен, ссылаясь на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей, засуху, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают овес, — в Сибири и на Урале, подчеркнул он.

В прошлом году в конце лета цены на овсяные хлопья для геркулесовой каши уже били рекорды: тогда овес подорожал из-за неблагоприятных погодных условий в регионах Сибири, где собирают около 40% всего урожая овса (в частности, Алтайский край и Новосибирская область пострадали в прошлом году из-за засухи).