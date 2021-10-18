Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин увидел прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета РФ на 2022—2024 годы.

«Я говорил, что на здравоохранение нам нужны дополнительные ресурсы, примерно триллион рублей, чтобы мы решали какие-то самые острые проблемы. За три года расходы на здравоохранение вырастают на 2 триллиона рублей, и это на 46% в реальном выражении», — сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«То, что я сейчас говорю, — это реальный прорыв в расходах на систему здравоохранения у нас в стране», — заявил он. Кудрин признал, что в процентах к объему экономики расходы бюджетной системы на образование в целом за три ближайших года останутся на текущем уровне — около 3,8% ВВП, а доля расходов на здравоохранение даже сократится с 4,1% до 3,7%. Но в реальном выражении эти расходы вырастут.

Расходы бюджетной системы на образование в 2022 году по сравнению с 2021 годом в номинальном выражении, по словам Кудрина, вырастут на 977 млрд рублей, а в реальном выражении рост составит 7,5%. Расходы на национальную безопасность, по его словам, увеличатся за три года на 15,3% в реальном выражении, а реальный рост расходов на оборону составит всего 1,4%.

Профицит федерального бюджета текущего года вырос по итогам сентября до 1,4 трлн рублей

Профицит федерального бюджета текущего года увеличился по итогам сентября, превысив 1,4 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные сводки Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь 2021 года».