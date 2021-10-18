Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин увидел прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета РФ на 2022—2024 годы.

«Я говорил, что на здравоохранение нам нужны дополнительные ресурсы, примерно триллион рублей, чтобы мы решали какие-то самые острые проблемы. За три года расходы на здравоохранение вырастают на 2 триллиона рублей, и это на 46% в реальном выражении», — сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«То, что я сейчас говорю, — это реальный прорыв в расходах на систему здравоохранения у нас в стране», — заявил он. Кудрин признал, что в процентах к объему экономики расходы бюджетной системы на образование в целом за три ближайших года останутся на текущем уровне — около 3,8% ВВП, а доля расходов на здравоохранение даже сократится с 4,1% до 3,7%. Но в реальном выражении эти расходы вырастут.

Расходы бюджетной системы на образование в 2022 году по сравнению с 2021 годом в номинальном выражении, по словам Кудрина, вырастут на 977 млрд рублей, а в реальном выражении рост составит 7,5%. Расходы на национальную безопасность, по его словам, увеличатся за три года на 15,3% в реальном выражении, а реальный рост расходов на оборону составит всего 1,4%.