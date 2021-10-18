Газпромбанк снизил процентные ставки за пользование потребительским кредитом наличными для зарплатных клиентов на 1 процентный пункт при условии подачи заявки на кредит в мобильном приложении «Телекард 2.0». Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

При сумме кредита от 3 млн до 4 999 999,99 рубля базовая ставка опустилась с 6,9% до 5,9% годовых, при сумме от 300 тыс. до 3 млн рублей — с 7,9% до 6,9% годовых, а при сумме от 100 тыс. до 299 999, 99 рубля — с 8,9% до 7,9% годовых.

«При отказе от личного страхования действует надбавка к процентной ставке в размере 6—7 процентных пунктов в зависимости от категории заемщика», — предупреждают в кредитной организации.

Если сумма потребительского кредита не превышает 1 млн рублей, потребуется всего один документ — паспорт гражданина Российской Федерации.