Средневзвешенные ставки по кредитам субъектам МСП в августе 2021 года выросли: по краткосрочным кредитам в рублях — на 0,32 процентного пункта до 9,16% годовых, по долгосрочным кредитам — на 1 п. п. до 9,41%. Об этом сообщает Банк России в статистическом бюллетене «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства» .

Как уточняется, спред между процентными ставками по краткосрочным кредитам субъектам МСП — нефинансовым организациям и кредитам прочим нефинансовым организациям составил 1,41 п. п., по долгосрочным — 1,39 п. п. (в августе 2020 года — 0,92 и 1,18 п. п. соответственно).

Несмотря на рост ставок, рынок банковского кредитования субъектов МСП сохранил в августе 2021 года устойчивую динамику, констатируют в Центробанке. Объем предоставленных субъектам МСП кредитов сложился практически на уровне июля текущего года — 830,3 млрд рублей, превысив аналогичный показатель годом ранее на 19%. Число предоставленных кредитов выросло на 4% по сравнению с июлем до 163 271, что является наибольшим значением с начала года. Средний размер кредита несколько сократился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,1 млн рублей, но был выше аналогичного показателя за август-2020 (2,6 млн).



Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 1 сентября 2021 года составила 6 трлн 413,3 млрд рублей. На эту дату кредит имели 371 785 субъектов МСП — на 2,3% больше, чем в предыдущем месяце.

Качество кредитного портфеля в сегменте МСП немного улучшилось, выяснили также в Центробанке. Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности субъектов МСП снизилась по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 сентября составила 9,6%, что также меньше, чем годом ранее (12,2%). Доля заемщиков с просрочкой практически не изменилась: 9,3%. Наименьшая доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам субъектам МСП наблюдалась в Уральском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах (до 6,7%), наибольшая доля — в Северо-Кавказском ФО (15,4%).