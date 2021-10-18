Банк России установил официальные курсы валют на 19 октября.

Курс доллара понизился на 6,57 копейки, составив 71,1714 рубля (71,2371 рубля на 18 октября). Курс евро опустился на 26,84 копейки до 82,4592 рубля (с 82,7276 рубля на 18 октября).

На валютных торгах Московской биржи курсы доллара и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:34 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,27 рубля (плюс 24 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:34 мск стоил 82,57 рубля (плюс 18 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 70,94 до 71,3 рубля за доллар и от 82,15 до 82,58 рубля за евро.

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