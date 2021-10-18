Материнский капитал на первого ребенка уже получили 770 тыс. семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время выступления на заседании комитета в Госдуме.

«Этой возможностью на данный момент уже воспользовались 770 тысяч семей», — сказал министр.

Он также отметил, что с 15 апреля маткапитал представляется автоматически, без подачи заявления, и в таком режиме его получили уже более 1,3 млн семей.