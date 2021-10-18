Материнский капитал на первого ребенка уже получили 770 тыс. семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время выступления на заседании комитета в Госдуме.
«Этой возможностью на данный момент уже воспользовались 770 тысяч семей», — сказал министр.
Он также отметил, что с 15 апреля маткапитал представляется автоматически, без подачи заявления, и в таком режиме его получили уже более 1,3 млн семей.
Президент предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции вместо прогнозной
Президент России Владимир Путин предложил со следующего года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год. Об этом он заявил на встрече с депутатами Государственной думы восьмого созыва, следует из материалов на сайте Кремля.