В большинстве российских семей финансовое благополучие обеспечивают отцы, выяснил сервис по поиску работы SuperJob, опросив 3 тыс. мужчин и женщин, состоящих в зарегистрированном браке и имеющих детей. Как следует из релиза компании, публикация результатов исследования приурочена ко Дню отца, который отмечался в России в третье воскресенье октября.

Так, 38% респондентов-мужчин говорят, что их заработок больше зарплаты их жен, еще у 16% — значительно больше либо их жены не работают. Среди женщин 42% сказали, что зарабатывают меньше мужа, 21% — что значительно меньше или вообще не имеют источников дохода.

О равноценном вкладе в семейный бюджет сообщили по 18% мужчин и женщин.

Чем старше респонденты, тем чаще в их семьях возникает ситуация, когда в роли основного кормильца выступает женщина.



У 12% мужчин с доходом от 80 тыс. рублей в месяц жена зарабатывает больше. Среди женщин с зарплатой более 80 тыс. рублей в месяц каждая третья зарабатывает меньше мужа.