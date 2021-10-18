На индексацию материнского капитала и пособий по фактической инфляции в 2022 году потребуется порядка 30 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Порядка 30 миллиардов (рублей), из которых 15 миллиардов — маткапитал, остальное — пособия», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос об объемах дополнительных социальных расходов государства на следующий год в связи с высокой инфляцией текущего года.

Он отметил, что основным источником индексации выплат станет внутреннее перераспределение средств.

«Источники — внутреннее перераспределение средств, там у нас говорили, что у нас есть зарезервированные средства, определенные невостребованные, они как раз дают больше возможности в ходе рассмотрения бюджета и в ходе исполнения. Поэтому за счет этих средств и будем искать ресурсы», — добавил Силуанов.

Президент: индексация пенсий в 2022 году предусмотрена на уровне выше инфляции

На 2022 год предусмотрена индексация пенсий на уровне выше инфляции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на съезде партии «Единая Россия», сообщается на ее сайте.