На индексацию материнского капитала и пособий по фактической инфляции в 2022 году потребуется порядка 30 млрд рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Порядка 30 миллиардов (рублей), из которых 15 миллиардов — маткапитал, остальное — пособия», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос об объемах дополнительных социальных расходов государства на следующий год в связи с высокой инфляцией текущего года.

Он отметил, что основным источником индексации выплат станет внутреннее перераспределение средств.

«Источники — внутреннее перераспределение средств, там у нас говорили, что у нас есть зарезервированные средства, определенные невостребованные, они как раз дают больше возможности в ходе рассмотрения бюджета и в ходе исполнения. Поэтому за счет этих средств и будем искать ресурсы», — добавил Силуанов.