Порядок налогообложения в рамках НДФЛ не планируется менять в ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ. На ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части не планируем», — сказал Силуанов.

Ранее партия «Справедливая Россия» предлагала вернуться к обсуждению введения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Президент России Владимир Путин призвал аккуратно относиться к вопросу введения прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы «не демотивировать людей с высоким достатком и не допустить советской уравниловки».