Порядок налогообложения в рамках НДФЛ не планируется менять в ближайшие три года, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ. На ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части не планируем», — сказал Силуанов.

Ранее партия «Справедливая Россия» предлагала вернуться к обсуждению введения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Президент России Владимир Путин призвал аккуратно относиться к вопросу введения прогрессивной шкалы налогообложения, чтобы «не демотивировать людей с высоким достатком и не допустить советской уравниловки».

Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ за полгода составили 29 млрд рублей

Федеральная налоговая служба России собрала по итогам первого полугодия 2021 года 29 млрд рублей за счет администрирования сверхдоходов по повышенной ставке НДФЛ 15%, заявил руководитель ведомства Даниил Егоров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.